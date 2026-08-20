Винуватця ДТП на зупинці у Києві відправили під варту
Суд відправив під варту 23-річного водія, який на швидкості врізався в зупинку громадського транспорту у Солом’янському районі Києва. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі судового рішення
Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив клопотання слідчих та прокурорів.
Винуватцю аварії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Водій перебуватиме під вартою щонайменше до 17 жовтня 2026 року.
Чоловікові інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Фото: суд взяв під варту винуватця ДТП в Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Що відомо про автокатастрофу
Трагедія сталася 19 серпня 2026 року. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf рухався смугою для громадського транспорту від вулиці Єреванської в напрямку вулиці Уманської.
Під час спроби перелаштуватися у другу смугу він зачепив маршрутний автобус "Богдан", що їхав попереду, та на швидкості влетів у зупинку.
Внаслідок аварії загинули дві жінки - віком 35 та 52 роки та травмувалися четверо людей - чоловіки 24 та 33 років, 18-річна дівчина та 67-річна жінка.
Що відомо про трагедію на Солом’янці
Нагадаємо, правоохоронці затримали 23-річного керманича одразу після автокатастрофи. Того ж дня водію Volkswagen Golf голосили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.
Згодом у мережі з'явилося перше відео смертельної ДТП у Солом'янському районі, яке оприлюднив глава МВС України Іван Вигівський.
На кадрах видно, як винуватець аварії на швидкості намагався перелаштуватися зі смуги громадського транспорту, але допустив зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан" та влетів у зупинку з людьми.