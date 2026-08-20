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Винуватця ДТП на зупинці у Києві відправили під варту

20:30 20.08.2026 Чт
2 хв
Без права на заставу та на кілька місяців за ґрати
aimg Сергій Козачук
Винуватця ДТП на зупинці у Києві відправили під варту Фото: суд взяв під варту винуватця ДТП в Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
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Суд відправив під варту 23-річного водія, який на швидкості врізався в зупинку громадського транспорту у Солом’янському районі Києва. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі судового рішення

Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив клопотання слідчих та прокурорів.

Винуватцю аварії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Водій перебуватиме під вартою щонайменше до 17 жовтня 2026 року.

Чоловікові інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Винуватця ДТП на зупинці у Києві відправили під варту

Фото: суд взяв під варту винуватця ДТП в Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Що відомо про автокатастрофу

Трагедія сталася 19 серпня 2026 року. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf рухався смугою для громадського транспорту від вулиці Єреванської в напрямку вулиці Уманської.

Під час спроби перелаштуватися у другу смугу він зачепив маршрутний автобус "Богдан", що їхав попереду, та на швидкості влетів у зупинку.

Внаслідок аварії загинули дві жінки - віком 35 та 52 роки та травмувалися четверо людей - чоловіки 24 та 33 років, 18-річна дівчина та 67-річна жінка.

Що відомо про трагедію на Солом’янці

Нагадаємо, правоохоронці затримали 23-річного керманича одразу після автокатастрофи. Того ж дня водію Volkswagen Golf голосили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Згодом у мережі з'явилося перше відео смертельної ДТП у Солом'янському районі, яке оприлюднив глава МВС України Іван Вигівський.

На кадрах видно, як винуватець аварії на швидкості намагався перелаштуватися зі смуги громадського транспорту, але допустив зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан" та влетів у зупинку з людьми.

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