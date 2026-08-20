Виновника ДТП на остановке в Киеве отправили под стражу
Суд отправил под стражу 23-летнего водителя, на скорости врезавшегося в остановку общественного транспорта в Соломенском районе Киева. В результате аварии погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали судебного решения
Шевченковский районный суд Киева полностью удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров.
Виновнику аварии была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Водитель будет находиться под стражей до 17 октября 2026 года.
Мужчине инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Фото: суд заключил под стражу виновника ДТП в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Что известно об автокатастрофе
Трагедия произошла 19 августа 2026 года. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался полосой для общественного транспорта от Ереванской улицы в направлении улицы Уманской.
При попытке перестроиться во вторую полосу он задел едущий впереди маршрутный автобус "Богдан" и на скорости влетел в остановку.
В результате аварии погибли две женщины - в возрасте 35 и 52 года и травмировались четыре человека - мужчины 24 и 33 лет, 18-летняя девушка и 67-летняя женщина.
Что известно о трагедии на Соломенке
Напомним, правоохранители задержали 23-летнего водителя сразу после автокатастрофы. В тот же день водитель Volkswagen Golf гласил о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.
Впоследствии в сети появилось первое видео смертельного ДТП в Соломенском районе, которое обнародовал глава МВД Украины Иван Выговский.
На кадрах видно, как виновник аварии на скорости пытался перестроиться с полосы общественного транспорта, но допустил столкновение с автобусом "Богдан" и влетел в остановку с людьми.