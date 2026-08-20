Виновника ДТП на остановке в Киеве отправили под стражу

Суд отправил под стражу 23-летнего водителя, на скорости врезавшегося в остановку общественного транспорта в Соломенском районе Киева. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

Детали судебного решения

Шевченковский районный суд Киева полностью удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров.

Виновнику аварии была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Водитель будет находиться под стражей до 17 октября 2026 года.

Мужчине инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Фото: суд заключил под стражу виновника ДТП в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Что известно об автокатастрофе

Трагедия произошла 19 августа 2026 года. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался полосой для общественного транспорта от Ереванской улицы в направлении улицы Уманской.

При попытке перестроиться во вторую полосу он задел едущий впереди маршрутный автобус "Богдан" и на скорости влетел в остановку.

В результате аварии погибли две женщины - в возрасте 35 и 52 года и травмировались четыре человека - мужчины 24 и 33 лет, 18-летняя девушка и 67-летняя женщина.