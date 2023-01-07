Винус Уильямс снялась с розыгрыша Australian Open-2023: известна причина
Первый в сезоне теннисный турнир "Большого шлема" продолжил терять звезды. После Карлоса Алькараса от участия в Открытом чемпионате Австралии отказалась Винус Уильямс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter мэйджора.
42-летняя американка не выйдет на корт в Мельбурне. Экс-первая ракетка мира пропустит турнир из-за проблем со здоровьем.
Уильямс-старшая ранее получила от организаторов Australian Open специальное приглашение для выступлений. Однако звездная теннисистка получила травму во время турнира в новозеландском Окленде. Там она впервые за полтора года сыграла в одиночном разряде.
В первом раунде Винус Уильямс выбила соотечественницу Волынец (7:6, 6:2). Во втором же после упорной борьбы проиграла китаянке Чжу (6:3, 2:6, 5:7). За более чем 25 лет карьеры титулованная американка никогда не побеждала в Открытом чемпионате Австралии. Зато дважды проиграла в финалах.
Ранее организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.
Venus Williams has withdrawn from the Australian Open due to an injury sustained at the ASB Classic in New Zealand.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 7, 2023
Australia’s Kim Birrell will be awarded her wildcard place.
К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.
Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.