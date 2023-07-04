Вінус Вільямс після поразки Світоліній відмовилася потиснути руку судді: яка причина

43-річна екс-перша ракетка світу гостро відреагувала на ключове рішення арбітра на вишці Марія Чичак. Вона фактично завершила матч достроково.

У дев'ятому геймі другого сету Світоліна відбила м'яч на задню лінію половини Вільямс-старшої, а та не відбила назад. Спершу суддя зафіксувала аут, але українка використала челлендж. Повтор показав, що м'яч влучив у межі корту.

Вільямс розраховувала переграти подачу, оскільки лінійний суддя зафіксував аут. Утім, Чичак оголосила матч завершеним, зафіксувавши виліт легенди. Досвідчена американка у відповідь вирішила проігнорувати тенісний етикет.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.