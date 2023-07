Винус Уильямс после поражения Свитолиной отказалась пожать руку судье: какая причина

43-летняя экс-первая ракетка мира остро отреагировала на ключевое решение арбитра на вышке Мария Чичак. Она фактически завершила матч досрочно.

В девятом гейме второго сета Свитолина отбила мяч на заднюю линию половины Уильямс-старшей, а та не отбила назад. Сначала судья зафиксировала аут, но украинка использовала челлендж. Повтор показал, что мяч попал в пределы корта.

Уильямс рассчитывала переиграть подачу, поскольку линейный судья зафиксировал аут. Впрочем, Чичак объявила матч завершенным, зафиксировав вылет легенды. Опытная американка в ответ решила проигнорировать теннисный этикет.

