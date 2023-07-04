Винус Уильямс после поражения Свитолиной отказалась пожать руку судье: какая причина

43-летняя экс-первая ракетка мира остро отреагировала на ключевое решение арбитра на вышке Мария Чичак. Она фактически завершила матч досрочно.

В девятом гейме второго сета Свитолина отбила мяч на заднюю линию половины Уильямс-старшей, а та не отбила назад. Сначала судья зафиксировала аут, но украинка использовала челлендж. Повтор показал, что мяч попал в пределы корта.

Уильямс рассчитывала переиграть подачу, поскольку линейный судья зафиксировал аут. Впрочем, Чичак объявила матч завершенным, зафиксировав вылет легенды. Опытная американка в ответ решила проигнорировать теннисный этикет.

Венус Уильямс исключился с концом матча против Элина Свитолина.



Ше shakes her head as she walks к umpire after the match.

pic.twitter.com/JOtV7UCEA4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда завоевала 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

В общей сложности завоевала 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс – сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.