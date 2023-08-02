Вінус Вільямс отримала запрошення на US Open та ще два турніри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

43-річна тенісистка виступить мінімум на трьох турнірах у Північній Америці. Перед US Open вона приїде на два "тисячники" WTA.

Вільямс-старша отримала вайлдкард в основну сітку Відкритого чемпіонату США. Американка стартуватиме в 1/64 фіналу мейджора, який відбудеться 28 серпня-10 вересня. До US Open заплановані виступи в Монреалі та Цинциннаті.

Цьогоріч Вінус Вільямс провела лише 6 поєдинків в одиничному розряді. На старті Вімблдонського турніру зіркова американка поступилася українці Світоліній (4:6, 3:6). На Відкритому чемпіонаті США досвідчена тенісистка перемагала двічі поспіль (2000, 2001).

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.