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Винус Уильямс впервые за год сыграет в одиночном разряде турнира WTA

Фото: Винус Уильямс готова бросить вызов молодежи (facebook.com/VenusWilliams)
Автор: Антон Федорцив

Сверхопытная Винус Уильямс возвращается в одиночный разряд женского тенниса за месяц до старта Открытого чемпионата США. Американка выйдет на корт в Торонто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

42-летняя американка получила уайлд-кард на National Bank Open. Этот турнир станет для американки первым в одиночном разряде с августа 2021 года.

Уильямс-старшая не выходила на корт из 1/16 финала прошлогоднего турнира в Чикаго. Тогда она в двух сетах уступила представительнице Тайваня Шувэй Се. На Уимблдоне-2022 Уильямс сыграла только в парном смешанном разряде. Ее партнером был Джейми Маррей, но дуэт вылетел из борьбы в 1/8 финала.

Турнир в Торонто начнется 8 августа. Он входит в список "мастерсов" в рамках подготовки к US Open. Винус Уильямс играла в Канаде в финале 2014 года, но уступила Агнешке Радваньской.

В преддверии четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюку, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис