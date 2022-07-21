Винус Уильямс впервые за год сыграет в одиночном разряде турнира WTA

42-летняя американка получила уайлд-кард на National Bank Open. Этот турнир станет для американки первым в одиночном разряде с августа 2021 года.

Уильямс-старшая не выходила на корт из 1/16 финала прошлогоднего турнира в Чикаго. Тогда она в двух сетах уступила представительнице Тайваня Шувэй Се. На Уимблдоне-2022 Уильямс сыграла только в парном смешанном разряде. Ее партнером был Джейми Маррей, но дуэт вылетел из борьбы в 1/8 финала.

Турнир в Торонто начнется 8 августа. Он входит в список "мастерсов" в рамках подготовки к US Open. Винус Уильямс играла в Канаде в финале 2014 года, но уступила Агнешке Радваньской.

В преддверии четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюку, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.