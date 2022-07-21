Вінус Вільямс вперше за рік гратиме в одиночному розряді турніру WTA

42-річна американка отримала вайлдкард на National Bank Open. Цей турнір стане для американки першим в одиночному розряді з серпня 2021-го.

Вільямс-старша не виходила на корт із 1/16 фіналу торішнього турніру в Чикаго. Тоді вона в двох сетах поступилася тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс зіграла лише в парному змішаному розряді. Її партнером був Джеймі Маррей, але дует вилетів із боротьби в 1/8 фіналу.

Турнір в Торонто розпочнеться 8 серпня. Він входить до переліку "мастерсів" у рамках підготовки до US Open. Вінус Вільямс грала в Канаді у фіналі в 2014 році, але поступилася Агнешці Радваньскій.

Напередодні четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.