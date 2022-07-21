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Вінус Вільямс вперше за рік гратиме в одиночному розряді турніру WTA

Фото: Вінус Вільямс готова кинути виклик молоді (facebook.com/VenusWilliams)
Автор: Антон Федорців

Наддосвідчена Вінус Вільямс повертається в одиночний розряд жіночого тенісу за місяць до старту Відкритого чемпіонату США. Американка вийде на корт в Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

42-річна американка отримала вайлдкард на National Bank Open. Цей турнір стане для американки першим в одиночному розряді з серпня 2021-го.

Вільямс-старша не виходила на корт із 1/16 фіналу торішнього турніру в Чикаго. Тоді вона в двох сетах поступилася тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс зіграла лише в парному змішаному розряді. Її партнером був Джеймі Маррей, але дует вилетів із боротьби в 1/8 фіналу.

Турнір в Торонто розпочнеться 8 серпня. Він входить до переліку "мастерсів" у рамках підготовки до US Open. Вінус Вільямс грала в Канаді у фіналі в 2014 році, але поступилася Агнешці Радваньскій.

Напередодні четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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