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Вінниця лишилась без електрики після удару: критична інфраструктура на резервному живленні

08:54 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС на виклику (ДСНС України)

Через російську атаку в ніч на суботу Вінниця лишилась без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Моргунова в Telegram.

За словами міського голови, критична інфраструктура Вінниці працює на резервному живленні через атаку.

"На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі", - написав Моргунов.

Він також повідомив, що у разі вимкнення інтернету, для отримання інформації треба ввімкнути радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

Слід зазначити, звечора п'ятниці Повітряні Сили неодноразово попереджали про рух реактивних дронів в Вінницькій області, яка насправді нечасто попадає під обстріл.

Нагадаємо, 2 жовтня окупанти атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці. Життя співробітників вдалося зберегти, оскільки після тривоги сталася оперативна евакуація.

Раніше у Вінниці виникли проблеми з водопостачанням після аварійного знеструмлення головної водопровідної станції, яке сталось в результаті атаки росіян.

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ВінницяВійна в УкраїніАтака дронів