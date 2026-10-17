Вінниця лишилась без електрики після удару: критична інфраструктура на резервному живленні

За словами міського голови, критична інфраструктура Вінниці працює на резервному живленні через атаку.

"На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі", - написав Моргунов.

Він також повідомив, що у разі вимкнення інтернету, для отримання інформації треба ввімкнути радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

Слід зазначити, звечора п'ятниці Повітряні Сили неодноразово попереджали про рух реактивних дронів в Вінницькій області, яка насправді нечасто попадає під обстріл.