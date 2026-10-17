Винница осталась без электричества после удара: критическая инфраструктура на резервном питании

Из-за российской атаки в ночь на субботу Винница осталась без электроэнергии. Пока специалисты оценивают объем разрушений.
По словам городского головы, критическая инфраструктура Винницы работает на резервном питании из-за атаки.
"На время отсутствия света электротранспорт не будет работать. Вместо этого выйдет больше автобусов и маршрутных такси", - написал Моргунов.
Он также сообщил, что в случае отключения интернета для получения информации нужно включить радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM.
Следует отметить, что с вечера пятницы Воздушные Силы неоднократно предупреждали о движении реактивных дронов в Винницкой области, которая на самом деле нечасто попадает под обстрел.
Напомним, 2 октября оккупанты атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице. Жизнь сотрудников удалось сберечь, поскольку после тревоги произошла оперативная эвакуация.
Ранее в Виннице возникли проблемы с водоснабжением после аварийного обесточивания главной водопроводной станции, произошедшего в результате атаки россиян.