Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вінниця була під масованою атакою дронів: є загиблий і багато поранених

19:26 24.03.2026 Вт
2 хв
Росіяни поцілили по дев'яти приватних будинках та двох багатоповерхівках
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: служби міста працюють над ліквідацією наслідків (facebook com Сергій Крук)

Сьогодні, 24 березня, російські військові завдали масованого удару дронами по Вінниці. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 11 осіб поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву вінницького міського голови Сергія Моргунова.

"Внаслідок масованої атаки на Вінницю загинув чоловік 59 років. Ще 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування", - розповів він.

Вибух у місті пролунав близько 17:00, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

За словами Моргунова, станом на зараз відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках - значні руйнування.

Крім того, зафіксовані пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі. Міський голова зазначив, що людям за потреби буде надано тимчасове проживання в готелях.

Моргунов також закликав містян не публікувати фото чи відео з місця прильоту, оскільки будь-яка інформація може бути використана росіянами.

Атака на захід України

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні з ночі атакують Україну. Удень вони запустили по мирних українських містах велику кількість дронів-камікадзе.

Зазначимо, російські окупанти завдали ударів дронами по центру Львова. Внаслідок удару постраждали спадщина ЮНЕСКО та житлові будинки. Також на одній з вулиць впали уламки збитого безпілотника.

Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що в лікарнях міста вже 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.

Крім того, російські окупанти завдали удару дронами по центру Івано-Франківська, було пошкоджено два пологові будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо - постраждали. Серед постраждалих - 6-річна дитина.

