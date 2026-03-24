Вінниця була під масованою атакою дронів: є загиблий і багато поранених

"Внаслідок масованої атаки на Вінницю загинув чоловік 59 років. Ще 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування", - розповів він.

Вибух у місті пролунав близько 17:00, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

За словами Моргунова, станом на зараз відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках - значні руйнування.

Крім того, зафіксовані пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі. Міський голова зазначив, що людям за потреби буде надано тимчасове проживання в готелях.

Моргунов також закликав містян не публікувати фото чи відео з місця прильоту, оскільки будь-яка інформація може бути використана росіянами.

Атака на захід України

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні з ночі атакують Україну. Удень вони запустили по мирних українських містах велику кількість дронів-камікадзе.

Зазначимо, російські окупанти завдали ударів дронами по центру Львова. Внаслідок удару постраждали спадщина ЮНЕСКО та житлові будинки. Також на одній з вулиць впали уламки збитого безпілотника.