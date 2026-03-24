Вінниця була під масованою атакою дронів: є загиблий і багато поранених

Сьогодні, 24 березня, російські військові завдали масованого удару дронами по Вінниці. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 11 осіб поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву вінницького міського голови Сергія Моргунова.
"Внаслідок масованої атаки на Вінницю загинув чоловік 59 років. Ще 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування", - розповів він.
Вибух у місті пролунав близько 17:00, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.
За словами Моргунова, станом на зараз відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках - значні руйнування.
Крім того, зафіксовані пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі. Міський голова зазначив, що людям за потреби буде надано тимчасове проживання в готелях.
Моргунов також закликав містян не публікувати фото чи відео з місця прильоту, оскільки будь-яка інформація може бути використана росіянами.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні з ночі атакують Україну. Удень вони запустили по мирних українських містах велику кількість дронів-камікадзе.
Зазначимо, російські окупанти завдали ударів дронами по центру Львова. Внаслідок удару постраждали спадщина ЮНЕСКО та житлові будинки. Також на одній з вулиць впали уламки збитого безпілотника.
Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що в лікарнях міста вже 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.
Крім того, російські окупанти завдали удару дронами по центру Івано-Франківська, було пошкоджено два пологові будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо - постраждали. Серед постраждалих - 6-річна дитина.