Над Винницкой областью сбили еще одну российскую ракету, - глава ОВА
Фото: Над Винницкой областью сбили еще одну российскую ракету (Getty Images)
В воскресенье, 20 марта, над Винницкой областью украинские военные продолжают защищать небо. ВСУ в очередной раз сбили ракету оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.
"В Винницкой области спокойно. Активных боевых действий не ведется. Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Винницкой областью. Только что сбитая российская ракета", - заявил он.
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