Над Вінницькою областю збили ще одну російську ракету, - глава ОВА

У неділю, 20 березня, над Вінницькою областю українські військові продовжують захищати небо. ЗСУ в черговий раз збили ракету окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова до Telegram .

"У Вінницькій області спокійно. Активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінницькою областю. Тільки що збита російська ракета", - заявив він.

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