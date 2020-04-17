С воскресенья, 19 апреля в Винницкой области закрываются все рынки в рамках усиление карантинных ограничений. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

По словам председателя ОГА Владислава Скальского, есть высокая вероятность, что именно после Пасхальных праздников будет значительное увеличение количества больных на коронавирус.

"Мы серьезно ужесточаем меры безопасности в областной государственной администрации. Структурные подразделения и все работники, которые обеспечивают жизнедеятельность области во время карантина, все должны еще тщательнее выполнять ограничения в общении, во время работы с документами, другие наставления, мою настойчивую просьбу", - отметил он.

При этом он отметил, что общественный транспорт в областном центре прекращает свою работу в эту субботу в 18:00 и начнет работать не раньше 11:00 в воскресенье.

Напомним, в Житомире ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в массовых религиозных мероприятиях во время пасхальных праздников.

Кроме того, в Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви. Также прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачева и шести сел, входящих в состав ОТГ.