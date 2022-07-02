В Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов: за что просил такую сумму

Фото: в Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)

В Винницкой области пограничник потребовал 10 тысяч долларов за незаконный выезд из Украины. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении. Пограничника задержали при получении 5 тысяч долларов. При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).