В Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов: за что просил такую сумму
В Винницкой области пограничник потребовал 10 тысяч долларов за незаконный выезд из Украины. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении.
Пограничника задержали при получении 5 тысяч долларов.
При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Как сообщалось, Верховная рада предлагает запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.
Также в Верховной раде предлагают урегулировать законом вопрос выезда мужчин за границу во время войны.
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