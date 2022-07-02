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В Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов: за что просил такую сумму

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Винница, Суббота 02 июля 2022 11:16
В Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов: за что просил такую сумму Фото: в Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области пограничник потребовал 10 тысяч долларов за незаконный выезд из Украины. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В Винницкой области задержан пограничник на взятке в 10 тысяч долларов: за что просил такую сумму

"Пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении.

Пограничника задержали при получении 5 тысяч долларов.

При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщалось, Верховная рада предлагает запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.

Также в Верховной раде предлагают урегулировать законом вопрос выезда мужчин за границу во время войны.

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