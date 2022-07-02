У Вінницькій області затримали прикордонника на хабарі у 10 тисяч доларів: за що просив таку суму
В Вінницькій області прикордонник вимагав 10 тисяч доларів за незаконний виїзд з України. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
"Прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 тисяч доларів за безперешкодний перетин державного кордону", - йдеться в повідомленні.
Прикордонника затримали під час одержання 5 тисяч доларів.
За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Як повідомлялося, Верховна рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, які мають доступ до державної таємниці.
Нагадаємо, у Верховній раді пропонують врегулювати законом питання виїзду чоловіків за кордон під час війни.
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