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У Вінницькій області затримали прикордонника на хабарі у 10 тисяч доларів: за що просив таку суму

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Вінниця, Субота 02 липня 2022 11:16
У Вінницькій області затримали прикордонника на хабарі у 10 тисяч доларів: за що просив таку суму Фото: у Вінницькій області затримано прикордонника на хабарі в 10 тисяч доларів (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Вінницькій області прикордонник вимагав 10 тисяч доларів за незаконний виїзд з України. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

У Вінницькій області затримали прикордонника на хабарі у 10 тисяч доларів: за що просив таку суму

"Прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 тисяч доларів за безперешкодний перетин державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Прикордонника затримали під час одержання 5 тисяч доларів.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомлялося, Верховна рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, які мають доступ до державної таємниці.

Нагадаємо, у Верховній раді пропонують врегулювати законом питання виїзду чоловіків за кордон під час війни.

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