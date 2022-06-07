В Винницкой области усовершенствовали системы ПВО. Генштаб взял себе на заметку
Винницкие изобретатели повысили эффективность работы ПВО в своей области. Теперь ВСУ рассматривают модернизацию в системе ПВО по всей территории Украины за винницким ноу-хау.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"Благодаря винницким изобретателям, которые применили современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины", - сказал Борзов.
Напомним, военная помощь Украине в борьбе против российских оккупантов не может стать разовой акцией для стран Запада.
Ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.
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