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В Винницкой области усовершенствовали системы ПВО. Генштаб взял себе на заметку

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Украина, Вторник 07 июня 2022 15:32
В Винницкой области усовершенствовали системы ПВО. Генштаб взял себе на заметку Фото: ПВО (mil.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

Винницкие изобретатели повысили эффективность работы ПВО в своей области. Теперь ВСУ рассматривают модернизацию в системе ПВО по всей территории Украины за винницким ноу-хау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Благодаря винницким изобретателям, которые применили современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины", - сказал Борзов.

Напомним, военная помощь Украине в борьбе против российских оккупантов не может стать разовой акцией для стран Запада.

Ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

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