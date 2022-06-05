Маляр о поставках оружия Украине: Запад должен понять, что это не разовая акция

Военная помощь Украине в борьбе против российских оккупантов не может стать разовой акцией для стран Запада.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Западные союзники должны понять, что предоставление тяжелого вооружения Украине не является разовой помощью. Поставки должны продолжаться до победы", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, всего оружия, которое получила Украина с начала войны, недостаточно для того, чтобы дать отпор оккупантам.

"Наши бойцы действительно подготовлены, наша армия действительно подготовлена. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия", - отметила замминистра обороны.

Маляр добавила, что сейчас ВСУ больше всего нуждаются в системах ПВО и тяжелом вооружении.