В Винницкой области сработало ПВО во время тревоги

Система ПВО сбила воздушный объект в Винницкой области 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", - написал он.
Отметим, что сейчас в области продолжается воздушная тревога.
Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Напомним, сегодня в Черкасской области украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Кроме того, российские военные ударили ракетами по Миргороду Полтавской области. Известно о минимум четырех ударах.
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