В Винницкой области случился пожар на птицефабрике

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в поселке Шпирки Барского района Винницкой области в воскресенье, 7 апреля, случился пожар на птицефабрике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что пожар произошел в 12:20 в отдельно стоячей птицефабрике размеров 100 на 20 метров. Уже в 12:56 на площади в 1 тыс. квадратных метров пожар был локализован.

"Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

К тушению пожара было привлечено 14 человек личного состава, а также 40 единицы спецтехники ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской обл. загорелось складское здание Новой Почты. В "Новой почте" заявили, что порыв произошел рядом с отделением, но огонь перекинулся на складское помещение, также в компании заявили, что возместят стоимость поврежденных посылок.

Напомним, что в Днепропетровской обл. в пожаре погибло 3 человека. В ГСЧС сообщили, что на месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года)