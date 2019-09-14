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У школі Вінницької області масово отруїлися діти

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 22:29
У школі Вінницької області масово отруїлися діти
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Загалом з отруєнням було госпіталізовано 20 осіб

У Козятині (Вінницька область) до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними правоохоронців, постраждалі отруїлися після вживання їжі у школі. Наразі життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує. Робота закладу, який готував та доставляв їжу в школу, була призупинена.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

"За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах сталося масове отруєння з симптомами кишкової інфекції. До інфекційного відділення лікарні госпіталізували 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція середнього ступеню важкості.

Крім того, у Львівській області було госпіталізовані 10 людей унаслідок отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина. При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо

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