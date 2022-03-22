В Винницкой области сбили российскую ракету "Искандер"

Украинские войска сбили очередную российскую ракету. На этот раз в Винницкой области удалось поразить ракету, выпущенную из комплекса "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

Напомним, ранее издание NYT писало, почему украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) недостаточно эффективны против российских "Искандеров". По данным американских экспертов, ракеты малой дальности оборудованы ранее неизвестными ловушками, которые позволяют им быть неуязвимыми для украинских ракет с тепловым наведением.

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