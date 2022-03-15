Российские ракеты "Искандер" обманывают украинские ПВО новыми ловушками, - NYT

Российские баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М" оборудованы ранее неизвестными ловушками, которые позволяют им обманывать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Это позволяет им быть неуязвимыми для ракет с тепловым наведением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

По словам представителя разведки США, каждая такая ловушка имеет форму дротика, окрашена в белый цвет с оранжевым хвостом. Она оснащена электроникой, которая подает сигналы для подавления радаров противника, которые пытаются определить местонахождение "Искандер-М" и содержит источник тепла для привлечения ракет.

Как пишет газета, применение таких ловушек может объяснить, почему украинским средствам ПВО трудно перехватывать российские ракеты "Искандер".