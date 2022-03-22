RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Вінницькій області збили російську ракету "Іскандер"

Фото: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов (ukr.net)
Автор: Ілона Свиридова

Українські війська збили чергову російську ракету. Цього разу на Вінниччині вдалося вразити ракету, випущену з комплексу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

"Плюс одна... "Іскандер", - підписав він фото залишків збитої ракети.

Нагадаємо, раніше видання NYT писало, чому українські засоби протиповітряної оборони (ППО) недостатньо ефективні проти російських "Іскандерів". За даними американських експертів, ракети малої дальності обладнані раніше невідомими пастками, які дозволяють їм бути невразливими для українських ракет з тепловим наведенням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьВійна Росії проти України