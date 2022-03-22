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В Винницкой области сбили российскую ракету "Искандер"

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Винницкая область, Вторник 22 марта 2022 14:56
В Винницкой области сбили российскую ракету "Искандер" Фото: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов (ukr.net)
Автор: Илона Свиридова

Украинские войска сбили очередную российскую ракету. На этот раз в Винницкой области удалось поразить ракету, выпущенную из комплекса "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

"Плюс одна…"Искандер", - подписал он фото остатков сбитой ракеты.

Напомним, ранее издание NYT писало, почему украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) недостаточно эффективны против российских "Искандеров". По данным американских экспертов, ракеты малой дальности оборудованы ранее неизвестными ловушками, которые позволяют им быть неуязвимыми для украинских ракет с тепловым наведением.

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