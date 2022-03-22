У Вінницькій області збили російську ракету "Іскандер"

Українські війська збили чергову російську ракету. Цього разу на Вінниччині вдалося вразити ракету, випущену з комплексу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

Нагадаємо, раніше видання NYT писало, чому українські засоби протиповітряної оборони (ППО) недостатньо ефективні проти російських "Іскандерів". За даними американських експертів, ракети малої дальності обладнані раніше невідомими пастками, які дозволяють їм бути невразливими для українських ракет з тепловим наведенням.

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