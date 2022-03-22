ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Вінницькій області збили російську ракету "Іскандер"

Новость на русском →
Вінницька область, Вівторок 22 березня 2022 14:56
У Вінницькій області збили російську ракету "Іскандер" Фото: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов (ukr.net)
Автор: Ілона Свиридова

Українські війська збили чергову російську ракету. Цього разу на Вінниччині вдалося вразити ракету, випущену з комплексу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

"Плюс одна... "Іскандер", - підписав він фото залишків збитої ракети.

Нагадаємо, раніше видання NYT писало, чому українські засоби протиповітряної оборони (ППО) недостатньо ефективні проти російських "Іскандерів". За даними американських експертів, ракети малої дальності обладнані раніше невідомими пастками, які дозволяють їм бути невразливими для українських ракет з тепловим наведенням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро