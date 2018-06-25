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Интервью

В Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 11:51
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

По указанному факту открыто уголовное производство

В Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как отмечается, сегодня утром, 25 июня 2018 года, около 8 часов утра правоохранителям сообщили о госпитализации 18-летнего жителя г. Ямполь с осколочными ранениями ног.

"По предварительной информации, пострадавший получил травмы в результате взрыва гранаты...Взрыв произошел в результате неосторожного обращения парня с гранатой во дворе дома, в котором он проживает", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы в ночь с 24 на 25 июня произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на улице Троицкой, в результате чего пострадал 25-летний мужчина.

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Теги публикации: полиция, Винницкая область, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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