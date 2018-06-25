Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA

Накануне украинка остановилась в шаге от победы на турнире в Илкли

Финалистка соревнований ITF в британском Илкли Даяна Ястремская поднялась сразу на 24 строчки и теперь занимает 127 место Женской теннисной ассоциации (WTA). Как информирует портал "Большой теннис Украины", для 18-летней украинки это лучший результат в рейтинге за карьеру.

Отмечается, что прежний личный рекорд Ястремской - 140 строчка рейтинга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку, а вот другая украинка Леся Цуренко поднялась на три пункта и теперь 34. У Катерины Козловой 67 строчка (минус два), а у Катерины Бондаренко - 89 (минус один).

Напомним, вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) сразу на 31 строчку и приблизился к сотне сильнейших - 109 место.