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Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA

НовостиСпорт    25.06.2018 - 11:17
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/Ilkleytennis)
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/Ilkleytennis)

Накануне украинка остановилась в шаге от победы на турнире в Илкли

Финалистка соревнований ITF в британском Илкли Даяна Ястремская поднялась сразу на 24 строчки и теперь занимает 127 место Женской теннисной ассоциации (WTA). Как информирует портал "Большой теннис Украины", для 18-летней украинки это лучший результат в рейтинге за карьеру. 

Отмечается, что прежний личный рекорд Ястремской - 140 строчка рейтинга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку, а вот другая украинка Леся Цуренко поднялась на три пункта и теперь 34. У Катерины Козловой 67 строчка (минус два), а у Катерины Бондаренко - 89 (минус один).

Напомним, вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) сразу на 31 строчку и приблизился к сотне сильнейших - 109 место.

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Теги публикации: рейтинг, Теннис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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