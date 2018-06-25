За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Вінницькій області внаслідок вибуху гранати постраждав місцевий житель. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як зазначається, сьогодні вранці, 25 червня 2018 року, близько 8 години ранку правоохоронцям повідомили про госпіталізацію 18-річного жителя м. Ямпіль з осколковими пораненнями ніг.

"За попередньою інформацією, потерпілий отримав травми внаслідок вибуху гранати...Вибух стався внаслідок необережного поводження хлопця з гранатою в дворі будинку, в якому він проживає", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Приморському районі Одеси в ніч з 24 на 25 червня стався вибух легкового автомобіля, припаркованого на вулиці Троїцькій, у результаті чого постраждав 25-річний чоловік.