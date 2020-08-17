ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Винницкой области в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19

Винницкая область, Понедельник 17 августа 2020 19:58
В Винницкой области в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Коронавирус подтвердили у медсестры и пяти клиентов учреждения

В Ярышевском психоневрологическом доме-интернате Винницкой области зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 выявили у младшей медицинской сестры и пяти клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

По словам заместителя главы ОГА Натальи Заболотной, первый случай заболевания COVID-19 в доме-интернате установили 12 августа у младшей медсестры, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.

Отмечается, что уже проведено тестирование 41 лицу: контактным сотрудникам и клиентам (6 сотрудников и 35 клиентов учреждения). Также заболевание подтвердилось еще и у 5 клиентов дома-интерната.

"Подопечных учреждения, больных COVID-19, госпитализировали для усиленного контроля за состоянием их здоровья. На данный момент они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 сотрудников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование будет продолжено, чтобы охватить всех работников и клиентов учреждения", - отметила Заболотная.

Сейчас в доме-интернате ужесточили карантинные мері. Заболевшая сотрудница учреждения находится дома на самоизоляции, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Напомним, в Украине выявили 1464 новых случая коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Винницкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь