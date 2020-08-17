ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Вінницькій області в психоневрологічному інтернаті виявили спалах COVID-19

Вінницька область, Понеділок 17 серпня 2020 19:58
У Вінницькій області в психоневрологічному інтернаті виявили спалах COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Коронавірус підтвердили у медсестри і п'яти клієнтів установи

У Яришівська психоневрологічному будинку-інтернаті Вінницької області зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у молодшої медичної сестри і п'яти клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

За словами заступника голови ОДА Наталії Заболотної, перший випадок захворювання COVID-19 в будинку-інтернаті встановили 12 серпня біля молодшої медсестри, яка була контактною особою і з 5 серпня перебувала на лікарняному.

Відзначається, що вже проведено тестування 41 особи: контактним співробітникам і клієнтам (6 співробітників і 35 клієнтів установи). Також захворювання підтвердилося ще й у 5 клієнтів будинку-інтернату.

"На підопічних установи, хворих COVID-19, госпіталізували для посиленого контролю за станом їх здоров'я. На цей час вони відчувають себе задовільно. Ще у 44 співробітників відібрані біоматеріали для аналізів на ПЛР. Тестування буде продовжено, щоб охопити всіх працівників і клієнтів установи", - зазначила Заболотна.

Зараз в будинку-інтернаті посилили карантинні мері. Хвора співробітниця закладу перебуває вдома на самоізоляції, стан її здоров'я задовільний.

Нагадаємо, в Україні виявили 1 464 нових випадки коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Винницкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся