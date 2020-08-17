В Украине 1464 новых случая коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине уже более 92 тысяч зараженных

По состоянию на 17 августа в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, заразились еще 1 464 человека. Больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Одесской областях.

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса, 48 164 случаев выздоровления и 2089 смертей.

За минувшие сутки выявили 1464 случая заражений, 21 - смертельный случай и 342 случая выздоровлений.

Напомним, с сегодняшнего дня, 17 августа, Киев вошел в "желтую" зону карантина.

Ранее сообщалось, что Киев и три регионы приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19.

Отметим, Министерство здравоохранения сообщило о антирекорде по количеству госпитализированных с коронавирусом.