В Винницкой области на праздновании выпускных вечеров отравились 62 человека

Среди них 23 ребенка, которые отравились во время празднования выпускных

В двух селах Винницкой области во время празднования выпускных вечеров отравились 62 человека. Медики установили у потерпевших диагноз "острый гастроэнтероколит", передает Главное управление Госпотребслужбы в Винницкой области.

"По состоянию на 27 июня 2018 года в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больницы планового лечения находится 62 человека, среди которых 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит", - сказано в сообщении.

Отмечается, что течение заболевания у всех больных средней степени тяжести. всего в праздновании выпускных вечеров в Чечельницком районе в с. Бондуривка принимали участие 68 человек и в с. Стратиевка - 85 человек.

"Возгорание произошло после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и в здании школы. Блюда для празднования обоих выпускных вечеров замовлялись и готовились в кафе "Вербка" СТ "Виктория-П" с. Вербка Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования", - отметили в Госпотребслужбе.

Также сообщается, что работников кафе допустилиі к работе без полного медицинского осмотра. Также в кафе не достаточно технологического и холодовой инвентаря, а помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют.

"Бактериологические лабораторные исследования отобранного материала от больных лиц, работников кафе "Вербка", проб готовых блюд, питьевой воды и смывов с объектов внутренней среды кафе "Вербка"продолжаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, к административной ответственности привлечено владелицу кафе и директора Стратиевской школы.

Напомним, недавно в Хмельницкой области сообщалось о 50 больных (49 взрослых, 1 ребенок) на сальмонельоз. Все они принимали участие в трех поминальных обедах, которые состоялись 19 июня 2018 года в пгт. Ярмолинцы и с. Новое Село Ярмолинецкого района.