У Вінницькій області на святкуванні випускних вечорів отруїлися 62 людини

Серед них 23 дитини, які отруїлися під час святкування випускних

У двох селах Вінницької області під час святкувань випускних вечорів отруїлися 62 людини. Медики встановили у потерпілих діагноз "гострий гастроентероколіт", передає Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

"Станом на 27 червня 2018 року в інфекційному відділенні Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування та у Чечельницькій лікарні планового лікування знаходиться 62 особи, серед яких 23 дитини з ознаками гострої кишкової інфекції. Всім госпіталізованим встановлено попередній діагноз "гострий гастроентероколіт", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що перебіг захворювання у всіх хворих середнього ступеню важкості. усього в святкуванні випускних вечорів в Чечельницькому районі в с. Бондурівка брали участь 68 осіб та в с. Стратіївка - 85 осіб.

"Спалах виник після святкування випускного вечору у вказаних селах. Святкові вечері проводились в приміщенні сільського будинку культури та в приміщенні школи. Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялись та готувались в кафе "Вербка" СТ "Вікторія-П" с. Вербка Чечельницького району та доставлялись до місць проведення заходів приватним транспортом власника кафе, без холодильного обладнання", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Також повідомляється, що працівників кафе допустилиі до роботи без повного медичного огляду. Також у кафе не достатньо технологічного та холодового інвентарю, а приміщення потребують ремонту. Дослідження питної води, на якій готувалися страви, відсутні.

"Бактеріологічні лабораторні дослідження матеріалу відібраного від хворих осіб, працівників кафе "Вербка", проб готових страв, питної води та змивів з об’єктів внутрішнього середовища кафе "Вербка"тривають", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до адміністративної відповідальності притягнуто власницю кафе та директора Стратіївського НВК.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області повідомлялось про 50 хворих (49 дорослих, 1 дитина) на сальмонельоз. Усі вони брали участь у трьох поминальних обідах, що відбулися 19 червня 2018 року в смт. Ярмолинці та с. Нове Село Ярмолинецького району.