Масове отруєння у Хмельницькій області: кількість госпіталізованих зросла

Серед 50 захворілих четверо лікуються амбулаторно

Кількість осбі, госпіталізованих через масове отруєння у Хмельницькій області зросла до 50. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ".

"Станом на 10.00 25 червня 2018 року зареєстровано 50 хворих (49 дорослих, 1 дитина) на сальмонельоз серед мешканців Хмельницької області, які приймали участь у трьох поминальних обідах, що відбулися 19 червня 2018 року в смт. Ярмолинці та с. Нове Село Ярмолинецького району", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед 50 захворілих четверо лікуються амбулаторно (діагноз: “сальмонельоз” підтверджено лабораторно у 2 випадках), інші знаходяться в стаціонарах.

"При дослідженні харчових продуктів, які вживались на поминальних обідах в 6-ти стравах виділено Salmonella enteritidis (курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м’ясом, бутерброд з сиром та помідорами, пиріжок з горохом). В домашніх осередках захворілих при дослідженні змивів з об’єктів навколишнього середовища в чотирьох випадках виділено Salmonella enteritidis", - йдеться у повідомленні.

Нагажаємо, раніше повідомлялося про 23 особи, що постраждали внаслідок масового отруєння у Хмельницькій області.