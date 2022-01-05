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В Винницкой области открыли три Клиентских пространства 104.ua в новом формате

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Винницкая область, Среда 05 января 2022 12:50
В Винницкой области открыли три Клиентских пространства 104.ua в новом формате Фото: новое Клиентское пространство (пресс-служба "Винницагаза")
Автор: Мария Тарарыева

В конце декабря в Винницкой области открылись три новых 104.ua Клиентских пространства - в Ильинцах, Могилеве-Подольском и Томашполе. Всего по области функционируют 16 таких центров.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Винницагаз".

"Новый компактный формат клиентских пространств — это решение для небольших населенных пунктов. Центры рассчитаны на обслуживание 9 - 13 тысяч потребителей. Здесь работают по два специалиста. Такие пространства делают доступными услуги газовых компаний даже в самых отдаленных уголках региона", - говорится в сообщении.

Всего в Винницкой области функционируют 16 Клиентских пространств 104.ua.

"Здесь можно приобрести современные газовые приборы — котел, водонагреватель, плиту, счетчик, сигнализатор загазованности или модем дистанционной передачи данных. Кроме того, заказать услуги технического и сервисного обслуживания, подать заявку на реконструкцию или подключение к газовым сетям, подать показатели газового счетчика, провести сверку по лицевому счету и тому подобное", - отмечает начальник Винницкого управления клиентского сервиса ООО "104.ua" Алла Гнатюк.

Фото: Клиентские пространства 104.ua в новом формате (пресс-служба "Винницагаза")

Для комфорта посетителей в каждом центре обустроены места для ожидания, туалет, кулер с водой, и прочие удобства. Предусмотрены терминал самообслуживания "104.ua" и платежный.

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