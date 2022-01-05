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У Вінницькій області відкрили три Клієнтські простори 104.ua у новому форматі

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Вінницька область, Середа 05 січня 2022 12:50
У Вінницькій області відкрили три Клієнтські простори 104.ua у новому форматі Фото: новий Клієнтський простір (прес-служба "Вінницягазу")
Автор: Марія Тарариєва

Наприкінці грудня у Вінницькій області відкрилися три нових 104.ua Клієнтські простори - в Іллінцях, Могилеві-Подільському та Томашполі. Загалом по області функціонують 16 таких центрів.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Вінницягаз".

"Новий компактний формат клієнтських просторів — це рішення для невеликих населених пунктів. Центри розраховані на обслуговування 9 - 13 тисяч споживачів. Тут працюють по два фахівці. Такі простори роблять доступними послуги газових компаній навіть у найвіддаленіших куточках регіону", - йдеться у повідомленні.

Загалом на Вінниччині функціонують 16 клієнтських просторів 104.ua.

"Тут можна придбати сучасні газові прилади — котел, водонагрівач, плиту, лічильник, сигналізатор загазованості чи модем дистанційної передачі даних. Крім того, замовити послуги технічного та сервісного обслуговування, подати заявку на реконструкцію або підключення до газових мереж, подати показники газового лічильника, провести звірку по особовому рахунку тощо" - наголошує начальник Вінницького управління клієнтського сервісу ТОВ "104.ua" Алла Гнатюк.

Фото: Клієнтські простори 104.ua у новому форматі (прес-служба "Вінницягазу")

Для комфорту відвідувачів у кожному центрі облаштовані місця для очікування, вбиральня, кулер з водою, та інші зручності. Передбачені термінал самообслуговування "104.ua" та платіжний.

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