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У Вінницькій області в лобовій аварії вантажівок загинули два водії

Новость на русском → Вінниця, Неділя 25 квітня 2021 16:01
У Вінницькій області в лобовій аварії вантажівок загинули два водії Фото: місце ДТП з двома вантажівками у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 25 квітня в Немирівському районі Вінницької області лоб в лоб зіткнулися два вантажних автомобіля. Водії загинули на місці події, ще один потерпілий госпіталізований з травмами.

Про це повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції України.

Відзначається, що аварія сталася в районі 00:30 на автодорозі Немріров-Гайсин. Два вантажні автомобілі Mercedes і DAF зіткнулися лоб в лоб. За попередніми даними, на зустрічну смугу виїхав водій фури DAF, що призвело до лобового зіткнення.

В результаті ДТП загинув 45-річний водій вантажівки Mercedes, житель Чернівецької області, і 33-річний чоловік з Одеської області, він знаходився за кермом фури DAF. Ще одна людина госпіталізована з травмами.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі встановлюють всі обставини і причини аварії.

Фото: місце ДТП з двома вантажівками у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 23 квітня в Сумах п'яний водій на автомобілі Renault зніс паркан районного відділу поліції.Постраждалих в результаті інциденту не було.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що в Україні підняли штрафи за п'яне водіння.За перше порушення передбачається штраф 17 000 гривень і позбавлення водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року загрожує штраф розміром 34 000 гривен з позбавленням прав на три роки.

До цього під Львовом п'яний водій влаштував гонки і перестрілку з поліцією.

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