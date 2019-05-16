В Винницкой области лидер профсоюза шантажировал санаторий для участников АТО

Военная прокуратура задержала в Винницкой области шантажиста санатория для участников АТО, который требовал 264 000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что профсоюзный лидер санатория требовал от руководства оздоровительного заведения эту сумму денег за отзыв судебных исков и прекращения деятельности своего профсоюза.

В милицию в начале мая обратились представители общественной союза "ПО участников боевых действий и волонтеров АТО" и руководство ООО "Санаторий Подолье", который расположен в городе Хмельник.

"Заявители сообщили, что председатель профсоюзной организации создает искусственные препятствия для деятельности санатория, который занимается оздоровлением действующих военнослужащих и ветеранов АТО. При этом, накануне председатель профсоюза потребовал предоставить ему 264 000 гривен за передачу печати и учредительные документы на свою первичную организацию, а также отзыв представленных им судебных исков ", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что за деньги лидер профсоюза пообещал не мешать работе санатория. Шантажиста задержали при получении взятки в ходе негласных следственных действий.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании взяточнику меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Фото: задержание взяточников (vppnr.gp.gov.ua)

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