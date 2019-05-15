ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чернигове задержали на взятке депутата горсовета

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 21:32
В Чернигове задержали на взятке депутата горсовета
Фото: место задержания (gp.gov.ua)

Директор коммунального предприятия с депутатом требовали 50 000 долларов от предпринимателя

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали депутата Черниговского городского совета - председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, а также директора коммунального предприятия "Черниговстройинвест". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что директор коммунального предприятия по предварительному сговору группой лиц с депутатом требовали 50 000 долларов от предпринимателя за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на территории города Чернигова и дальнейшее согласование необходимых разрешительных документов в отношении указанного земельного участка

"В случае непредоставления средств, предпринимателю угрожали неприятностями со Службой безопасности Украины. Во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов лиц задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также готовится ходатайство в суд об избрании лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должности.

Напомним, вчера сотрудники Государственного бюро расследований задержали прокурора отдела процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области. Прокурор потребовал 2500 долларов от предпринимателя за своевременное информирование о проведении негласных следственных действий и обысков по указанному уголовному производству и дальнейшее его закрытие.

Депутата Киевского облсовета подозревают в захвате агрокомплекса В Хмельницкой области задержали на взятке прокурора
Новости Украины Черниговвзяткадепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь