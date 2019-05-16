У Вінницькій області лідер профспілки шантажував санаторій для учасників АТО

Військова прокуратура затримала у Вінницькій області шантажиста санаторію для учасників АТО, який вимагав 264 тисячі гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що профспілковий лідер санаторію вимагав від керівництва оздоровчого закладу цю суму грошей за відкликання судових позовів та припинення діяльності своєї профспілки.

До правоохоронців на початку травня звернулися представники громадської спілки "ВО учасників бойових дій та волонтерів АТО" та керівництво ТОВ "Санаторій Поділля", що розташований в місті Хмільник.

"Заявники повідомили, що голова профспілкової організації створює штучні перешкоди для діяльності санаторію, який займається оздоровленням діючих військовослужбовців та ветеранів АТО. При цьому, напередодні голова профспілки висунув вимогу надати йому 264 тисячі гривень за передачу печатки та установчих документів на свою первинну організацію, а також відзив поданих ним судових позовів", - зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що натомість лідер профспілки пообіцяв не заважати роботі санаторію. Шантажиста затримали під час отримання грошей у ході негласних слідчих дій.

"Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України та клопотання до суду про обрання хабарнику запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Фото: затримання хабарника (vppnr.gp.gov.ua)

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