В Винницкой области химзавод оштрафовали на 150 млн гривен за вред окружающей среде. Нарушения выявила Госэкоинспекция во время внеплановой проверки в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу руководителя Государственной экологической инспекции Украины.

"На своем земельном участке в г. Калиновка Винницкой области ООО "Укрхимресурс" создало шламохранилище, которое состоит из 13-ти прудов. Там хранят отходы, содержащие гудрон, а он относится к категории опасных. В результате земля площадью 1,1 тыс. кв. м. была засорена", - сообщил Андрей Мальованый, руководитель Государственной экологической инспекции Украины.

Выяснилось, что объекты ООО "Укрхимресурс" не имеют оценки воздействия на окружающую среду по операциям обращения с опасными отходами. Это является грубым нарушением природоохранного законодательства.

ГЭИ предъявила предприятию претензию о возмещении суммы ущерба, нанесенного окружающей среде, для добровольной уплаты в срок. Также направлен иск в Винницкий окружной административный суд о прекращении деятельности предприятия до устранения нарушений.