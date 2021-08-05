У Вінницькій області хімзавод оштрафували на 150 млн гривень за шкоду навколишньому середовищу. Порушення виявила Держекоінспекція під час позапланової перевірки в червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку керівника Державної екологічної інспекції України.
"На своїй земельній ділянці в м. Калинівка Вінницької області ТОВ "Укрхімресурс" створило шламосховище, яке складається з 13-ти ставків. Там зберігають відходи, що містять гудрон, а він відноситься до категорії небезпечних. В результаті земля площею 1,1 тис.кв. м. була засмічена", - повідомив Андрій Мальований, керівник Державної екологічної інспекції України.
З'ясувалося, що об'єкти ТОВ "Укрхімресурс" не мають оцінки впливу на навколишнє середовище за операціями поводження з небезпечними відходами. Це є грубим порушенням природоохоронного законодавства.
ГЕІ пред'явила підприємству претензію про відшкодування суми збитку, нанесеного навколишньому середовищу, для добровільної сплати в строк. Також направлено позов до Вінницького окружного адміністративного суду про припинення діяльності підприємства до усунення порушень.
Нагадаємо, що Мінекології має показати формулу держпідтримки для екомодернізації промисловості.
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