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У Вінницькій області горить зерносховище

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 17:09
Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)

Площа загоряння складає 120 кв.м

У Вінницькій області у місті Жмеринка горить зерносховище. Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

"12 червня об 11:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу елеватора на вул. Барляева, у місті Жмеринка. За викликом прибуло 35 вогнеборців та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, пожежа виникла у одноповерховій складській будівлі, де знаходилося 3 тис. т зерна кукурудзи. Загальна площа пожежі становить 120 кв.м.

Станом на 13:32 пожежу було локалізовано, ліквідація наразі триває, до гасіння також залучено пожежний потяг.

 

Фото: пожежа у Вінницькій області (vn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, вчора у Києві на лівому березі виникла пожежа у лісопарковій зоні.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС, Винницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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