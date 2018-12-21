В Винницкой области горит маслозавод

Фото: пожар в Тульчине (vn.dsns.gov.ua)

На данный момент пожар на сырном цеху локализован

В городе Тульчин Винницкой области сегодня, 21 декабря, горит цех местного маслозавода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

В ГСЧС сообщили, что в 15:06 спасателям поступило сообщение о пожаре на предприятии ООО "Интерфуд" в городе Тульчин. Очаг пожара находился в сырном цехе №1. В 16:10 пожар был локализован.

Местное издание Vezha сообщает, что охваченный огнем сырный цех построен с использованием пластика. По словам местных жителей, цех сгорел полностью.

Фото (vn.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в центре столицы горел Киевский электротехнический завод "Транссигнал", в котором находится помещение нового телеканала Евгения Мураева.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Жилянской горел завод. Пожар начался около двух часов дня на последнем этаже. Спасатели сняли с крыши 5 человек. Всё рабочие были эвакуированы из здания.