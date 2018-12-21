У Вінницькій області горить маслозавод

Фото: пожежа в Тульчині (vn.dsns.gov.ua)

На даний момент пожежу на сирному цеху локалізовано

У місті Тульчин Вінницької області сьогодні, 21 грудня, горить цех місцевого маслозаводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області.

У ДСНС повідомили, що у 15:06 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві ТОВ "Інтерфуд" в місті Тульчин. Осередок пожежі знаходився в сирному цеху №1. В 16:10 пожежу було локалізовано.

Місцеве видання Vezha повідомляє, що охоплений вогнем сирний цех побудований з використанням пластику. За словами місцевих жителів, цех згорів повністю.

Фото (vn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в центрі столиці горів Київський електротехнічний завод "Транссигнал", в якому знаходиться приміщення нового телеканалу Євгена Мураєва.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Жилянській горів завод. Пожежа почалася близько двох годин дня на останньому поверсі. Рятувальники зняли з даху 5 осіб. Всі робітники були евакуйовані з будівлі.