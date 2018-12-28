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В Винницкой области еще три прихода перешли в Православную церковь Украины

Новости » Общество    28.12.2018 - 09:54
В Винницкой области еще три прихода перешли в Православную церковь Украины
Иллюстративное фото (orthodox.vinnica.ua)

В Украине продолжается переход прихожан в новую церковь

В Винницкой области в течение последних дней еще три прихода перешли в Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Винницкой епархии.

Сообщается, что прихожане Свято-Покровского храма в селе Блажиевка Козятинского района приняли решение о переходе под юрисдикцию Православной церкви Украины. Также сообщается о переходе прихожан храма Чуда архистратига Михаила в Хонях в поселке Вороновица Винницкого района, а также прихода в селе Ивановка этого же района.

Напомним, ранее сообщалось, что первая община УПЦ Московского патриархата в Тернопольской области перешла в Православную церковь Украины.

Отметим, на этой неделе вступил в силу закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь. Согласно документу, религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.

В то же время в УПЦ Московского патриархата неоднократно заявляли, что не намерены менять название. Кроме того, церковь считает данный закон антиконституционным и подаст соответствующую жалобу в Конституционный суд.

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