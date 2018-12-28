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У Вінницькій області ще три парафії перейшли до Православної церкви України

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 09:54
У Вінницькій області ще три парафії перейшли до Православної церкви України
Ілюстративне фото (orthodox.vinnica.ua)

В Україні триває перехід парафіян до нової церкви

У Вінницькій області протягом останніх днів ще три парафії перейшли у Православну церкву України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вінницької єпархії.

Повідомляється, що парафіяни Свято-Покровського храму в селі Блажіївка Козятинського району прийняли рішення про перехід під юрисдикцію Православної церкви України. Також повідомляється про перехід парафіян храму Чуда архистратига Михаїла в Хонях у селищі Вороновиця Вінницького району, а також парафії в селі Іванівка цього ж району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша громада УПЦ Московського патріархату в Тернопільській області перейшла до Православної церкви України.

Зазначимо, цього тижня набув чинності закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися на Російську православну церкву. Згідно з документом, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві мають відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.

У той же час в УПЦ Московського патріархату неодноразово заявляли, що не мають наміру змінювати назву. Крім того, церква вважає цей закон антиконституційним і подасть скаргу до Конституційного суду.

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