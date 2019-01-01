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У Вінницькій області в ДТП загинуло 3 людини

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 20:40
У Вінницькій області в ДТП загинуло 3 людини
Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Серед загиблих 1 дитина

У Вінницькій області сьогодні, 1 січня 2019, поблизу села Високе внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що за попередніми даними водій автомобіля Ford Mondeo здійснив виїзд на смугу зустрічного руху й допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21099".

"Внаслідок  аварії загинули 59-річний водій "ВАЗа" та  його пасажири: жінка з чотиримісячною дитиною. Крім загиблих, у "ВАЗі" знаходились ще двоє людей. Вони госпіталізовані", - повідомили в поліції.

В салоні Ford перебувало шестеро осіб. Двоє з них було доставлені каретами швидкої допомоги до лікарні. Іншим була надана допомога на місці пригоди.

"На місці аварії працюють слідчі та криміналісти, які встановлюють обставини автопригоди та документують подію", - розповіли в поліції.

 

Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня 2019, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані. Близько 11:00 поблизу населеного пункту Казанка сталося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. 

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