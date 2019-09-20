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У Вінницькій області автобус з людьми і три авто злетіли в кювет

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 13:46
У Вінницькій області автобус з людьми і три авто злетіли в кювет
Фото: ДТП у Вінницькій області vn.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали четверо людей

У Вінницькій області зіткнулися вантажний автомобіль DAF, пасажирський автобус Богдан, Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 і мікроавтобус OPEL Movano. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполіції.

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF, рухаючись по ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи, допустив зіткнення з чотирма автомобілями, що стояли на червоний сигнал світлофора. Від удару ці автомобілі перекинулися в кювет.

В результаті аварії постраждали четверо пасажирів рейсового автобуса сполученням Вінниця - Ладижин: 19-річний житель Тульчинського району, 28 і 53-річні жителі Ладижина та 43-річний житель Гайсинського району. Вони із забиттями та саднами госпіталізовані в лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.

Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля і автобуса, одна людина загинула. Тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Тернопільської області сталася ДТП, постраждали 2 дітей і жінка. За словами правоохоронців, п'яний чоловік, керуючи авто, травмував своїх дітей і дружину. Як результат - у п'ятирічної дівчинки відкритий перелом стегна, у її чотирирічної сестри закрита черепно-мозкова травма і струс, а у матері - закритий перелом гомілки.

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